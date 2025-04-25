Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Всё было плохо даже на тренировках». О'Салливан — о своей игре на старте ЧМ-2025

«Всё было плохо даже на тренировках». О'Салливан — о своей игре на старте ЧМ-2025
Комментарии

Английский снукерист, семикратный чемпион мира Ронни О'Салливан оценил свою игру в первом раунде чемпионата мира — 2025 по снукеру.

«Это просто я. Честно говоря, у меня было четыре года, когда я бил во все стороны. Должен стараться оставаться в моменте и играть так, как мне хочется.

Не сказал бы, что нервничал, но я давно не играл. Причина, по которой я остановился, в том, что всё было так плохо, даже на тренировках, и это меня немного достало. Не ожидал многого, но подумал, что, если мне удастся взять несколько фреймов у Али, сделать игру конкурентоспособной, буду доволен», — приводит слова О'Салливана TNT Sports.

В 1/16 чемпионата мира Ронни О'Салливан обыграл Али Картера со счётом 10:4.

Материалы по теме
Ронни О'Салливан обыграл самого принципиального соперника на ЧМ-2025. Топор войны зарыт!
Ронни О'Салливан обыграл самого принципиального соперника на ЧМ-2025. Топор войны зарыт!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android