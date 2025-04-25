«Всё было плохо даже на тренировках». О'Салливан — о своей игре на старте ЧМ-2025

Английский снукерист, семикратный чемпион мира Ронни О'Салливан оценил свою игру в первом раунде чемпионата мира — 2025 по снукеру.

«Это просто я. Честно говоря, у меня было четыре года, когда я бил во все стороны. Должен стараться оставаться в моменте и играть так, как мне хочется.

Не сказал бы, что нервничал, но я давно не играл. Причина, по которой я остановился, в том, что всё было так плохо, даже на тренировках, и это меня немного достало. Не ожидал многого, но подумал, что, если мне удастся взять несколько фреймов у Али, сделать игру конкурентоспособной, буду доволен», — приводит слова О'Салливана TNT Sports.

В 1/16 чемпионата мира Ронни О'Салливан обыграл Али Картера со счётом 10:4.