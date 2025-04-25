Валерия Плеханова стала сильнейшей в технической программе синхронисток на ЧР-2025

Синхронистка Валерия Плеханова стала первой по итогам технической программы в соло на чемпионате России — 2025 в Екатеринбурге. За своё выступление она получила 268,7242 балла.

На втором месте расположилась Александра Завьялова (267,3325 балла), тройку сильнейших замкнула Эльвира Алмазова (266,7766).

Синхронное плавание. Чемпионат России — 2025, Екатеринбург. Соло, техническая программа:

1. Валерия Плеханова (Московская область) — 268,7242 балла.

2. Александра Завьялова (Санкт-Петербург-1) 267,3325.

3. Эльвира Алмазова (Санкт-Петербург-1) — 266,7766.

4. Екатерина Штатнова (Москва-1) — 264,9416.

5. Екатерина Найдёнова (Москва) — 259,5250.