Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Пока он не показал хорошей игры». Уайт оценил выступление О'Салливана на старте ЧМ-2025

«Пока он не показал хорошей игры». Уайт оценил выступление О'Салливана на старте ЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный игрок в снукер Джимми Уайт оценил игру английского снукериста, семикратного чемпиона мира Ронни О'Салливана на старте чемпионата мира — 2025.

«Всегда волнительно, когда Ронни О'Салливан играет на каком-либо турнире. Рад, что он играет на чемпионате мира. Он выглядел немного не в своей тарелке. Судя по тому, как он себя ведёт, я думаю, он будет рад, что вышел вперёд, но пока он не показал хорошей игры.

Кажется, он доволен кием. Было много ошибок. Возможно, манера игры Ронни отпугнула Али; Али немного потерял самообладание. Ронни не будет доволен тем, как он там играл. Он промахнулся со многих дальних ударов на большом расстоянии», — приводит слова Уайта TNT Sports.

В 1/16 финала чемпионата мира Ронни О'Салливан обыграл Али Картера со счётом 10:4.

Материалы по теме
Ронни О'Салливан обыграл самого принципиального соперника на ЧМ-2025. Топор войны зарыт!
Ронни О'Салливан обыграл самого принципиального соперника на ЧМ-2025. Топор войны зарыт!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android