«Пока он не показал хорошей игры». Уайт оценил выступление О'Салливана на старте ЧМ-2025

Легендарный игрок в снукер Джимми Уайт оценил игру английского снукериста, семикратного чемпиона мира Ронни О'Салливана на старте чемпионата мира — 2025.

«Всегда волнительно, когда Ронни О'Салливан играет на каком-либо турнире. Рад, что он играет на чемпионате мира. Он выглядел немного не в своей тарелке. Судя по тому, как он себя ведёт, я думаю, он будет рад, что вышел вперёд, но пока он не показал хорошей игры.

Кажется, он доволен кием. Было много ошибок. Возможно, манера игры Ронни отпугнула Али; Али немного потерял самообладание. Ронни не будет доволен тем, как он там играл. Он промахнулся со многих дальних ударов на большом расстоянии», — приводит слова Уайта TNT Sports.

В 1/16 финала чемпионата мира Ронни О'Салливан обыграл Али Картера со счётом 10:4.