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Анна Калмыкова завоевала золото в многоборье на этапе Кубка России в Новосибирске

Анна Калмыкова завоевала золото в многоборье на этапе Кубка России в Новосибирске
Анна Калмыкова
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Чемпионка России по спортивной гимнастике Анна Калмыкова завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье в рамках этапа Кубка России в Новосибирске. В сумме четырёх видов она набрала 112,597 балла.

Второе место заняла Лейла Васильева (107,759 балла), тройку сильнейших замкнула Людмила Рощина (107,498).

Спортивная гимнастика. Кубок России, Новосибирск. Индивидуальное многоборье, женщины. Финал:

1. Анна Калмыкова (Москва) — 112,597 балла.
2. Лейла Васильева (Владимирская область) — 107,759.
3. Людмила Рощина (Краснодарский край) — 107,498.
4. Елизавета Ус (Краснодарский край) — 104,365.
5. Екатерина Андреева (Чувашская Республика) — 103,631.

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