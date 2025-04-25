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World Athletics сообщила об отмене ЧМ-2025 по шоссейному бегу

World Athletics сообщила об отмене ЧМ-2025 по шоссейному бегу
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Пресс-служба World Athletics сообщила об отмене чемпионата мира — 2025 по шоссейному бегу. В организации уточнили, что для проведения соревнований в другом месте в этом году нужно больше времени для подготовки.

Турнир ранее должен был принять американский Сан-Диего с 26 по 28 сентября. Но соревнования не состоялись из-за низкого количества зарегистрированных участников. На момент публикации информации их число составило одну тысячу. Вместо этого ЧМ пройдёт в 2026 году в Копенгагене, как и планировалось ранее.

Предыдущий ЧМ по бегу на шоссе был проведён в 2023 году в Риге (Латвия). Там разыграли медали в беге на 1 милю, 5 км и в полумарафоне.

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