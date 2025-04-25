Тимур Арбузов вышел в финал ЧЕ-2025 по дзюдо в Черногории

Российский дзюдоист серебряный призёр ЧМ-2024 Тимур Арбузов вышел в финал чемпионата Европы — 2025 в Подгорице (Черногория) в весовой категории до 81 кг. В полуфинале соревнований он поборол титулованного бельгийца Маттиаса Касса.

В решающем поединке россиянину предстоит встретиться с грузинским дзюдоистом серебряным призёром ОИ-2024, трёхкратным чемпионом мира и Европы Тато Григалашвили.

Накануне российский дзюдоист Данил Лаврентьев стал чемпионом Европы — 2025 в весовой категории до 73 кг. В финале Лаврентьев удержанием в партере победил двукратного серебряного призёра чемпионатов мира, чемпиона Европы — 2021 итальянца Мануэля Ломбарда.