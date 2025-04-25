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Российский дзюдоист Тимур Арбузов стал чемпионом Европы в весовой категории до 81 кг

Российский дзюдоист Тимур Арбузов стал чемпионом Европы в весовой категории до 81 кг
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Российский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал золотую медаль чемпионата Европы — 2025 в Подгорице (Черногория) в весовой категории до 81 кг. В финальном поединке он одолел серебряного призёра ОИ-2024, трёхкратного чемпиона мира и Европы Тато Григалашвили из Грузии.

Арбузов победил Григалашвили на оценке «юко». Россиянину 20 лет, в его активе также серебряная медаль ЧМ‑2024.

Это второе золото российских дзюдоистов на первенстве Европы в Черногории. Накануне Данил Лаврентьев стал победителем в весовой категории до 73 кг. В финале россиянин удержанием в партере победил двукратного серебряного призёра чемпионатов мира, чемпиона Европы — 2021 итальянца Мануэля Ломбардо.

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