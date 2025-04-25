Артемьев: каждый матч первенства России по регби смотрит миллион человек

Президент Федерации регби России Игорь Артемьев на пресс-конференции, посвящённой Суперкубку, рассказал о развитии регби в Санкт-Петербурге:

«Регби в Санкт-Петербурге стало развиваться гораздо динамичнее в последние годы. Есть успехи и в классическом регби, и в «семёрке». Противостояния «Енисея-СТМ» и «Стрелы-Ак Барс» подарило нам совершенно незабываемые матчи. Другие команды из «большой четвёрки», а это «Локомотив» и «Красный Яр», плюс сюда добавляется и «Динамо», тоже показывают очень интересную игру. Думаю, завтра будет потрясающий матч, желаю ребятам бескомпромиссной борьбы и обойтись без травм. Эта встреча несёт вклад в развитие регби. Ждём завтра огромное количество болельщиков на стадионе. Я буду болеть за красивое регби! Напомню, каждый матч первенства России, тем более таких команд, как «Енисей-СТМ» и «Стрела Ак Барс», по «Матч-ТВ» смотрит миллион человек», — передаёт слова Артемьева корреспондент «Чемпионата» Мария Андерсон.

Встреча за Суперкубок России по регби пройдёт 26 апреле в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Начальный удар – в 16:30 мск.