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«Чемпионат» и MARSPO Awards принимают заявки в номинации «Лучший студенческий медиапроект»

«Чемпионат» и MARSPO Awards принимают заявки в номинации «Лучший студенческий медиапроект»
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«Чемпионат» при поддержке Ассоциации студенческих клубов России уже второй год проводит специальную номинацию для студентов на международной премии по спортивному маркетингу MARSPO Awards.

В первой премии прошлого года участвовало более 10 ведущих вузов страны, а победителем стала Московская государственная академия физической культуры (МГАФК).

Участие бесплатное, оценивает проекты специальное жюри редакции «Чемпионат». Принимаются медиапроекты, освещающие студенческие спортивные инфоповоды, реализованные студентами с 1 января 2024 года по 30 апреля 2025 года.

Номинация «Лучший студенческий медиапроект» в рамках профессиональной премии спортивного маркетинга MARSPO Awards — отличная возможность для студентов проявить творческий потенциал и заявить о себе и своих ярких и инновационных проектах.

Подробная информация и подача проектов доступны по ссылке.

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