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Тренер «Стрелы-Ак Барс» Нил: в этом году предсезонная подготовка прошла очень тяжело

Тренер «Стрелы-Ак Барс» Нил: в этом году предсезонная подготовка прошла очень тяжело
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Главный тренер «Стрелы-Ак Барс» ДжейПи Нил на пресс-конференции, посвящённой Суперкубку России по регби, рассказал про предсезонную подготовку.

«Если сравнивать с прошлым сезоном, то в этом году предсезонная подготовка прошла очень тяжело. Было довольно сумбурно, и были разные сложные обстоятельства. Но мы с нетерпением ждём матча за Суперкубок России. Будет интересно посмотреть на то, как наши новые игроки смогут проявить себя, а они совершенно точно получат возможность выйти на поле уже завтра. Если говорить про давление в финальных матчах, то оно всегда было и есть. Нужно научиться с этим справляться. Перед финалом с «Енисеем-СТМ» в прошлом году я зашёл к игрокам, передо мной сидели 34 регбиста. Я спросил, сколько из них уже играло в финалах чемпионата России? И только четыре человека подняли руку. Поэтому, чем чаще игроки будут в финалах, тем лучше будет получаться справляться с давлением», — передаёт слова Нила корреспондент «Чемпионата» Мария Андерсон.

В 2024 году казанская «Стрела Ак-Барс» забрала Суперкубок, переиграв пензенский «Локомотив» в послематчевой серии ударов по воротам. А в финале чемпионата России клуб уступил «Енисею-СТМ». Победу со счётом 12:11 одержала команда из Красноярска, став чемпионом в 13-й раз.

Матч за Суперкубок России по регби пройдет 26 апреля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Начальный удар – в 16:30 мск.

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