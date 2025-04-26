Аплачкина и Волков выиграли забеги на 5 км в рамках Московского полумарафона — 2025

Российские легкоатлеты Светлана Аплачкина и Евгений Волков стали победителями забега на 5 км в рамках Московского полумарафона — 2025.
Волков преодолел дистанцию за 14 минут и 33 секунды, что стало новым рекордом соревнований. Аплачкина повторила своё же лучшее время, пробежав 5 км за 15.41.
Московский полумарафон — 2025. 26 апреля, забег на 5 км.
Мужчины:
1. Евгений Волков — 14.33 (рекорд соревнований).
2. Алексей Дорофеев — 14.48.
3. Артём Сериков — 14.51.
Женщины:
1. Светлана Аплачкина — 15.41 (повторение рекорда соревнований).
2. Лилия Мендаева — 15.42.
3. Ульяна Андреева — 16.37.
В воскресенье, 27 апреля, состоятся забеги на классической полумарафонской дистанции 21,0975 км.