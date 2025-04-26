Прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла первый этап «Бриллиантовой лиги»

Олимпийская чемпионка 2024 года, чемпионка мира украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала победительницей в секторе для прыжков в высоту на первом этапе «Бриллиантовой лиги» — 2025, который проходит в китайском Сямыне.

Украинка с результатом 1,97 м опередила Элеанор Паттерсон и Николу Олислагерс из Австралии, занявших второе и третье места. Ещё одна представительница Украины, Юлия Левченко. стала четвёртой с личным рекордом сезона — 1,91 м.

Напомним, на чемпионате мира — 2025 в помещении Магучих стала третьей, пропустив вперёд Олислагерс (первое место) и Паттерсон, ставшую серебряной медалисткой.