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Прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла первый этап «Бриллиантовой лиги»

Прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла первый этап «Бриллиантовой лиги»
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Олимпийская чемпионка 2024 года, чемпионка мира украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала победительницей в секторе для прыжков в высоту на первом этапе «Бриллиантовой лиги» — 2025, который проходит в китайском Сямыне.

Украинка с результатом 1,97 м опередила Элеанор Паттерсон и Николу Олислагерс из Австралии, занявших второе и третье места. Ещё одна представительница Украины, Юлия Левченко. стала четвёртой с личным рекордом сезона — 1,91 м.

Напомним, на чемпионате мира — 2025 в помещении Магучих стала третьей, пропустив вперёд Олислагерс (первое место) и Паттерсон, ставшую серебряной медалисткой.

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