Беатрис Чебет победила в беге на 5000 м на первом этапе Бриллиантовой лиги — 2025

Двукратная олимпийская чемпионка кенийская бегунья Беатрис Чебет стала победительницей в беге на 5000 м на первом этапе Бриллиантовой лиги — 2025, который проходит в китайском Сямыне. Она преодолела дистанцию с лучшим результатом сезона в мире — 14.27,12.

Второй финишировала чемпионка мира 2023 года Гудаф Цегай из Эфиопии, проигравшая победительнице чуть более секунды. Тройку лучших замкнула ещё одна эфиопская бегунья Бирке Хейлом.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига — 2025. Первый этап. Сямын (китай). Женщины, 5000 м:

Беатрис Чебет (Кения) - 14.27,12 (WL). Гудаф Цегай (Эфиопия) — отставание 1,06. Бирке Хейлом (Эфиопия) +1,68.