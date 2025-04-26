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Арман Дюплантис высказался о том, считает ли он себя лучшим прыгуном в истории

Арман Дюплантис высказался о том, считает ли он себя лучшим прыгуном в истории
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Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис сравнил свою карьеру с карьерой олимпийского чемпиона и многократного рекордсмена мира в прыжках с шестом Сергея Бубки и поделился своим мнением насчёт того, стоит ли его считать величайшим прыгуном в высоту в истории.

«Я всё ещё довольно молод. Думаю, мне нужно ещё какое-то время продержаться на высоком уровне, чтобы сравниться с карьерой Бубки, потому что он прыгал на высочайшем уровне очень долгое время. А это, как мне кажется, очень важно, когда начинаешь говорить о том, кто лучший в истории или у кого была самая великая карьера», – приводит слова Дюплантиса сайт Международного олимпийского комитета.

Дюплантис является действующим обладателем рекорда мира в прыжках с шестом, в прошлом сезоне он преодолел высоту 6,26 м и побил собственный рекорд мира на один сантиметр. Он выигрывал Олимпийские игры в Токио-2020 и Париже-2024, а также трижды становился чемпионом мира.

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