«Не стоит слишком жаловаться». Дюплантис — о давлении во время соревнований

Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис рассказал, как воспринимает давление во время соревнований.

«Это часть игры. Это естественно, учитывая то, чего мне удалось добиться. Я считаю, что это хорошо и можно сказать, что это приятная роскошная проблема, так что мне действительно не стоит слишком жаловаться. Давление — это привилегия.

Я хорошо понимаю прыжки с шестом и знаю, что не смогу бить мировой рекорд на каждом старте. Но я умею определять моменты, когда у меня есть хорошие шансы или хотя бы какая-то возможность — в зависимости от условий, погоды, моего самочувствия, состояния тела и так далее», – приводит слова Дюплантиса сайт Международного олимпийского комитета.

Дюплантису 25 лет. В феврале 2025 года на соревнованиях во французском Клермон-Ферране он установил новый мировой рекорд в помещениях, прыгнув на высоту 6 м 27 см. Этот рекорд стал 11-м в его легкоатлетической карьере.