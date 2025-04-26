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Казанская «Стрела» завоевала Суперкубок России по регби, обыграв «Енисей-СТМ»

Казанская «Стрела» завоевала Суперкубок России по регби, обыграв «Енисей-СТМ»
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Сегодня, 26 апреля, казанский регбийный клуб «Стрела» стал обладателем Суперкубка России. В финале они обыграли «Енисей-СТМ» из Красноярска со счётом 22:17 (8:7, 15:10).

Суперкубок России . Финал
26 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Енисей-СТМ
Красноярск
Окончен
17 : 22
Стрела
Казань

Регби. Суперкубок России. Финал:

«Енисей-СТМ» – «Стрела-Ак Барс» – 17:22 (7:8)
Попытки: Магомедсаидов (12, 49), Якобс (56) – Давыдов (36), Мараис (44), Гриняев (62)
Штрафные: нет – Мараис (4, 45)
Реализации: Гайсин (57) – Мараис (45, 63)
Жёлтые карточки: Эстхейзен (3), Гайсин (58) – нет.

Матч прошёл на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Лучший игрок встречи – Герман Давыдов («Стрела»). Казанская команда второй раз подряд стала обладателем Суперкубка России.

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