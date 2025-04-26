«До сих пор кажется, что это что-то нереальное и безумное». Дюплантис — о своих рекордах

Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис рассказал, как он воспринимает свои мировые рекорды.

«Я люблю рекорды. Мне нравится это, но, думаю, я больше зациклен на том, чтобы быть лучшей версией самого себя.

Конечно, когда речь идёт о мировом рекорде, это делает всё особенным. Мне очень повезло оказаться в такой ситуации, когда я улучшаю свои результаты и ставлю личный рекорд, то это одновременно становится мировым рекордом. Мне до сих пор кажется, что это что-то нереальное, что-то безумное. Но для меня всё это — просто путь. Путь к тому, чтобы стать лучше, стать лучшим прыгуном с шестом, лучшим спортсменом и человеком, каким я только могу быть. И это самое важное. Весь путь имеет значение, но рекорды мне всё-таки тоже нравятся», – приводит слова Дюплантиса официальный сайт Международного олимпийского комитета.

Дюплантису 25 лет. Он является двукратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы. Помимо этого, на его счету серебро мирового первенства.