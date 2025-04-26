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«Проведём лотерею». Дюплантис отшутился о месте хранения возможной медали с ОИ-2028

«Проведём лотерею». Дюплантис отшутился о месте хранения возможной медали с ОИ-2028
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Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис поделился тем, где он хранит свои награды и пошутил о том, где будет храниться его медаль Олимпийских игр–2028 года, если он сможет её завоевать.

«Они немного распределены: медали Токио-2020 находятся у моих родителей, а медаль Парижа-2024 я оставил себе. Посмотрим, что будет в Лос-Анджелесе. Сначала нужно выиграть золото, а потом уже решать. Может быть, проведём среди членов семьи лотерею или что-то вроде того. Но обычно я делю медали между собой и родителями», – приводит слова Дюплантиса сайт Международного олимпийского комитетта.

Олимпийские игры-2028 года пройдут в американском Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года.

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