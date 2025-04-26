Россиянин Инал Тасоев стал победителем чемпионата Европы по дзюдо, который проходит в Подгорице (Черногория). В весовой категории свыше 100 кг в финале он победил своего соотечественника Валерия Ендовицкого.

Также в весовой категории свыше 78 кг бронзовую медаль завоевала россиянка Элис Старцева.

27-летний Инал Тасоев стал чемпионом Европы в третий раз в карьере. В 2023 году он выиграл чемпионат мира. Ендовицкому 25 лет, в 2023-м он завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы.

Завтра, 27 апреля, россияне выступят в командном смешанном турнире. Россияне выступают на турнире под флагом Международной федерации дзюдо.