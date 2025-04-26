Чемпион ОИ-2020 Вархольм установил новый мировой рекорд в беге на 300 м с барьерами

Олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира по лёгкой атлетике в беге на 400 м с барьерами норвежец Карстен Вархольм установил новый мировой рекорд в беге на 300 м с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги – 2025 в китайском Сямыне.

Вархольм преодолел дистанцию за 33,05 секунды, что на 0,21 секунды быстрее рекорда, который был установлен им же в 2021 году в норвежском Осло, в тот же год, когда он установил новый мировой рекорд на своей профильной дистанции 400 м с барьерами.

Стоит отметить, что дистанция 300 м с барьерами не входит в олимпийскую программу. Однако Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) недавно объявила, что этот результат будет официально признан мировым рекордом.