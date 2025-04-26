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Сборная России выиграла медальный зачёт чемпионата Европы по дзюдо

Сборная России выиграла медальный зачёт чемпионата Европы по дзюдо
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Сборная России заняла первое место в медальном зачёте на чемпионате Европы — 2025 по дзюдо, который проходит в Подгорице (Черногория). Спортсмены завоевали три золотых, три серебряных и одну бронзовую медаль.

Второе место заняла сборная Франции (3 золотые, 2 серебряные, 5 бронзовых медалей), тройку лидеров замкнули спортсмены из Грузии (по 2 золота и 2 серебра).

В составе сборной России победы одержали Даниил Лаврентьев (весовая категория до 73 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг) и Инал Тасоев (100+ кг). Серебро завоевали Мурад Чопанов (до 66 кг), Аюб Блиев (до 60 кг) и Валерий Ендовицкий (100+ кг). Бронзовым призёром стала Элис Старцева (78+ кг). Россияне выступают на турнире под флагом Международной федерации дзюдо.

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