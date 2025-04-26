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Арман Дюплантис рассказал о хобби, которое помогает ему отвлечься от спорта

Арман Дюплантис рассказал о хобби, которое помогает ему отвлечься от спорта
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Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис рассказал, какое хобби помогает ему отвлекаться от спорта и лучше переносить стресс во время соревнований.

«Я занимаюсь музыкой уже довольно давно. Просто многие об этом особо не слышали, потому что это было что-то личное, чем я занимался для удовольствия, в основном с друзьями.
Я выпустил трек «Bop», и у меня есть ещё несколько песен в запасе. Рецепция была довольно хорошей — в Швеции песня какое-то время входила в топ-15, что, на мой взгляд, довольно забавно и круто.
Это просто песня, которую я написал с другом. На самом деле она не несёт в себе какого-то серьёзного посыла, но мне она очень нравится. Для меня музыка — это как своего рода терапия. Я люблю иметь что-то ещё, чем могу заниматься, чтобы немного отвлечься от спорта. Думаю, это действительно помогло мне, особенно во время Олимпиады, потому что спорт может быть очень стрессовым. Во время Игр это был мой способ уйти от всей шумихи и происходящего вокруг», – приводит слова Дюплантиса сайт Международного олимпийского комитета.

Напомним, Дюплантис стал лауреатом спортивной премии Laureus в номинации Спортсмен года. В 2024 году он стал двукратным олимпийским чемпионом.

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