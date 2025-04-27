Результаты первого этапа Бриллиантовой лиги — 2025

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В субботу, 26 апреля, состоялся первый этап Бриллиантовой лиги — 2025, который прошёл в Сямыне (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этапа.

Мужчины

Прыжки с шестом

Арман Дюплантис (Швеция) — 5,92. Эммануил Каралис (Греция) — 5,82. Менно Влон (Нидерланды) — 5,82.

Прыжки в длину

Чжан Минкунь (Китай) — 8,18. Лиам Эдкок (Австралия) — 8,15. Маркис Денди (США) — 8,10.

Бег на 100 м

Акани Симбине (ЮАР) — 9,99. Фердинанд Оманьяла (Кения) — 10,13. Джеремайя Адзу (Великобритания) — 10,17.

Бег на 110 м с барьерами

Корделл Тинч (США) — 13,06. Рашид Муратакэ (Япония) — 13,14. Лю Цзюньси (Китай) — 13,24.

Бег на 300 м с барьерами

Карстен Вархольм (Норвегия) — 33,05. Матеус Лима (Бразилия) — 33,98. Кен Тойода (Япония) — 34,22.

Бен на 400 м

Баяпо Ндори (Ботсвана) — 44,25. Кристофер Бейли (США) — 44,27. Бусанг Кебиначипи (Ботсвана) — 44,53.

Бег на 3000 м, стипль-чез

Самуэль Фиреву (Эфиопия) — 8.05,61. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) — 8.06,66. Симон Кипроп Коеч (Кения) — 8.07,12.

Женщины

Прыжки в высоту

Толкание ядра

Йессика Схилдер (Нидерланды) — 20,47. Чейз Джексон (США) — 20,31. Гун Лицзяо (Китай) — 19,62.

Метание диска

Бег на 100 м с барьерами

Даниэле Уильямс (Ямайка) — 12,53. Грейс Старк (США) — 12,58. Марионе Фури (ЮАР) — 12,62.

Бег на 200 м

Анавия Баттл (США) — 22,41. Шерика Джексон (Ямайка) — 22,79. Дженна Прандини (США) — 22,97.

Бег на 5000 м

Бег на 1000 м

Фаит Кипьегон (Кения) — 2.29,21. Эбби Колдуэлл (Австралия) — 2.32,94. Сара Биллингс (Австралия) — 2.33,45.