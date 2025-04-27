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Результаты первого этапа Бриллиантовой лиги — 2025

Результаты первого этапа Бриллиантовой лиги — 2025
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В субботу, 26 апреля, состоялся первый этап Бриллиантовой лиги — 2025, который прошёл в Сямыне (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этапа.

Мужчины

Прыжки с шестом

  1. Арман Дюплантис (Швеция) — 5,92.
  2. Эммануил Каралис (Греция) — 5,82.
  3. Менно Влон (Нидерланды) — 5,82.

Прыжки в длину

  1. Чжан Минкунь (Китай) — 8,18.
  2. Лиам Эдкок (Австралия) — 8,15.
  3. Маркис Денди (США) — 8,10.

Бег на 100 м

  1. Акани Симбине (ЮАР) — 9,99.
  2. Фердинанд Оманьяла (Кения) — 10,13.
  3. Джеремайя Адзу (Великобритания) — 10,17.

Бег на 110 м с барьерами

  1. Корделл Тинч (США) — 13,06.
  2. Рашид Муратакэ (Япония) — 13,14.
  3. Лю Цзюньси (Китай) — 13,24.

Бег на 300 м с барьерами

  1. Карстен Вархольм (Норвегия) — 33,05.
  2. Матеус Лима (Бразилия) — 33,98.
  3. Кен Тойода (Япония) — 34,22.

Бен на 400 м

  1. Баяпо Ндори (Ботсвана) — 44,25.
  2. Кристофер Бейли (США) — 44,27.
  3. Бусанг Кебиначипи (Ботсвана) — 44,53.

Бег на 3000 м, стипль-чез

  1. Самуэль Фиреву (Эфиопия) — 8.05,61.
  2. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) — 8.06,66.
  3. Симон Кипроп Коеч (Кения) — 8.07,12.

Женщины

Прыжки в высоту

  1. Ярослава Магучих (Украина) — 1,97.
  2. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,94.
  3. Никола Олислагерс (Австралия) — 1,94.

Толкание ядра

  1. Йессика Схилдер (Нидерланды) — 20,47.
  2. Чейз Джексон (США) — 20,31.
  3. Гун Лицзяо (Китай) — 19,62.

Метание диска

  1. Валари Оллман (США) — 68,95.
  2. Яйме Перес (Куба) — 66,26.
  3. Лаулауга Таусага (США) — 64,91.

Бег на 100 м с барьерами

  1. Даниэле Уильямс (Ямайка) — 12,53.
  2. Грейс Старк (США) — 12,58.
  3. Марионе Фури (ЮАР) — 12,62.

Бег на 200 м

  1. Анавия Баттл (США) — 22,41.
  2. Шерика Джексон (Ямайка) — 22,79.
  3. Дженна Прандини (США) — 22,97.

Бег на 5000 м

  1. Беатрис Чебет (Кения) — 14.27,12.
  2. Гудаф Цегай (Эфиопия) — 14.28,18.
  3. Бирке Хайлом (Эфиопия) — 14.28,80.

Бег на 1000 м

  1. Фаит Кипьегон (Кения) — 2.29,21.
  2. Эбби Колдуэлл (Австралия) — 2.32,94.
  3. Сара Биллингс (Австралия) — 2.33,45.
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