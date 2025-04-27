Результаты первого этапа Бриллиантовой лиги — 2025
В субботу, 26 апреля, состоялся первый этап Бриллиантовой лиги — 2025, который прошёл в Сямыне (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этапа.
Мужчины
Прыжки с шестом
- Арман Дюплантис (Швеция) — 5,92.
- Эммануил Каралис (Греция) — 5,82.
- Менно Влон (Нидерланды) — 5,82.
Прыжки в длину
- Чжан Минкунь (Китай) — 8,18.
- Лиам Эдкок (Австралия) — 8,15.
- Маркис Денди (США) — 8,10.
Бег на 100 м
- Акани Симбине (ЮАР) — 9,99.
- Фердинанд Оманьяла (Кения) — 10,13.
- Джеремайя Адзу (Великобритания) — 10,17.
Бег на 110 м с барьерами
- Корделл Тинч (США) — 13,06.
- Рашид Муратакэ (Япония) — 13,14.
- Лю Цзюньси (Китай) — 13,24.
Бег на 300 м с барьерами
- Карстен Вархольм (Норвегия) — 33,05.
- Матеус Лима (Бразилия) — 33,98.
- Кен Тойода (Япония) — 34,22.
Бен на 400 м
- Баяпо Ндори (Ботсвана) — 44,25.
- Кристофер Бейли (США) — 44,27.
- Бусанг Кебиначипи (Ботсвана) — 44,53.
Бег на 3000 м, стипль-чез
- Самуэль Фиреву (Эфиопия) — 8.05,61.
- Суфьян Эль-Баккали (Марокко) — 8.06,66.
- Симон Кипроп Коеч (Кения) — 8.07,12.
Женщины
Прыжки в высоту
- Ярослава Магучих (Украина) — 1,97.
- Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,94.
- Никола Олислагерс (Австралия) — 1,94.
Толкание ядра
- Йессика Схилдер (Нидерланды) — 20,47.
- Чейз Джексон (США) — 20,31.
- Гун Лицзяо (Китай) — 19,62.
Метание диска
- Валари Оллман (США) — 68,95.
- Яйме Перес (Куба) — 66,26.
- Лаулауга Таусага (США) — 64,91.
Бег на 100 м с барьерами
- Даниэле Уильямс (Ямайка) — 12,53.
- Грейс Старк (США) — 12,58.
- Марионе Фури (ЮАР) — 12,62.
Бег на 200 м
- Анавия Баттл (США) — 22,41.
- Шерика Джексон (Ямайка) — 22,79.
- Дженна Прандини (США) — 22,97.
Бег на 5000 м
- Беатрис Чебет (Кения) — 14.27,12.
- Гудаф Цегай (Эфиопия) — 14.28,18.
- Бирке Хайлом (Эфиопия) — 14.28,80.
Бег на 1000 м
- Фаит Кипьегон (Кения) — 2.29,21.
- Эбби Колдуэлл (Австралия) — 2.32,94.
- Сара Биллингс (Австралия) — 2.33,45.
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