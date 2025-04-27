Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Тереза Гела и Дейзи Рутто стали победителями 11-го Московского полумарафона

Тереза Гела и Дейзи Рутто стали победителями 11-го Московского полумарафона
Комментарии

Сегодня, 27 апреля, представитель Эфиопии Тереза Гела стал победителем 11-го Московского полумарафона. Дистанцию 21,1 км он преодолел за 1:01.11,0. Вторым стал Эммануэль Вафула из Кении (1:01.19,0). Тройку сильнейших замкнул ещё один представитель Кении, Генри Джума (1:02.2,0). В национальном зачёте победу одержал Артём Попов (1:02.35), ставший четвёртым.

Среди женщин лучшей стала Дэйзи Рутто из Кении с результатом 1:09.40,0. Второе место заняла Наталья Аристархова (1:12.10,0), тройку лидеров замкнула Алла Сидорова (1:13.18,0).

Ранее российские легкоатлеты Светлана Аплачкина и Евгений Волков стали победителями забега на 5 км в рамках Московского полумарафона — 2025.

Материалы по теме
Аплачкина и Волков выиграли забеги на 5 км в рамках Московского полумарафона — 2025
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android