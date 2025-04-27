Тереза Гела и Дейзи Рутто стали победителями 11-го Московского полумарафона

Сегодня, 27 апреля, представитель Эфиопии Тереза Гела стал победителем 11-го Московского полумарафона. Дистанцию 21,1 км он преодолел за 1:01.11,0. Вторым стал Эммануэль Вафула из Кении (1:01.19,0). Тройку сильнейших замкнул ещё один представитель Кении, Генри Джума (1:02.2,0). В национальном зачёте победу одержал Артём Попов (1:02.35), ставший четвёртым.

Среди женщин лучшей стала Дэйзи Рутто из Кении с результатом 1:09.40,0. Второе место заняла Наталья Аристархова (1:12.10,0), тройку лидеров замкнула Алла Сидорова (1:13.18,0).

Ранее российские легкоатлеты Светлана Аплачкина и Евгений Волков стали победителями забега на 5 км в рамках Московского полумарафона — 2025.