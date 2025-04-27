В России пройдёт Лига чемпионов Азиатских шахматных клубов с призовым фондом 10 млн рублей

Лига чемпионов Азиатских шахматных клубов — 2025 впервые состоится в России. Решение об этом приняла Азиатская шахматная федерация. Об этом сообщила Федерация шахмат России (ФШР).

Командный турнир состоится с 17 по 26 июня в Ханты-Мансийске. Соревнования пройдут по круговой системе в один круг среди 10 команд.

В состав команд войдут по шесть человек: четыре игрока (мужчины и/или женщины), а также один запасной и капитан (капитаном может быть игрок). Отмечается, что спортсменов обеспечат питанием и проживанием в двухместных номерах с полудня 17 июня до полудня 26 июня.

Общий призовой фонд соревнований составил 10 млн рублей.