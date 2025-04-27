Тигист Ассефа установила новый мировой рекорд среди женщин, выиграв Лондонский марафон

Серебряный призёр Олимпиады-2024 эфиопская легкоатлетка Тигист Ассефа установила новый мировой рекорд среди женщин в марафонах, выиграв Лондонский марафон — 2025. Бегунья показала результат 2:15.50,0, значительно улучшив рекорд Перес Джепчирчир (2:16.16,0).

Второй на Лондонском марафоне — 2025 стала кенийка Джойсилин Джепкосгей (2:18.43,0). Олимпийская чемпионка Сифан Хассан из Нидерландов стала третьей (2:18:59,0).

Тигист Ассефа показала третий по скорости марафон в её карьере после 2:11.53,0, которые она пробежала для победы в Берлине в 2023 году, что на тот момент было мировым рекордом для женского марафона в смешанном забеге, и 2:15.37,0, также показанных в Берлине, в 2022 году.