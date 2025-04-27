«Чеховские медведи» уступили ЦСКА в первом матче 1/2 финала Суперлиги

Сегодня, 27 апреля, гандбольный клуб «Чеховские медведи» в первом матче полуфинала мужской Суперлиги-2024/2025 уступил ЦСКА со счётом 28:32 (13:19).

Гандбол. Суперлига — 2024/2025. Первый матч 1/2 финала:

ЦСКА — «Чеховские медведи»— 32:28 (19:13) (Фокин, Шишкарёв — по 6, Ионов — 5; Остащенко, Аксюков — по 5)

Ответная встреча состоится в субботу, 3 мая. Лучшими бомбардирами матча стали правые крайние московской команды Алексей Фокин и Даниил Шишкарёв, отличившиеся шесть раз.

В предварительном этапе Суперлиги-2024/2025 принимали участие 11 команд. Победителем этапа стали гандболисты «Чеховских медведей».