Кениец Себастьян Саве стал победителем Лондонского марафона — 2025

Кенийский бегун Себастьян Саве стал победителем Лондонского марафона — 2025. Дистанцию 43,2 км он преодолел за 2:02.27.

Вторым стал Джейкоб Киплимо из Уганды с результатом 2:03.37. Тройку сильнейших замкнул представитель Нидерландов Абди Нагейе (2:04.20).

Лондонский марафон — 2025. 42,2 км, мужчины. Результаты:

Себастьян Саве (Кения) – 2:02.27. Джейкоб Киплимо (Уганда) – 2:03.37. Абди Нагейе (Нидерланды) – 2:04.20.

Себастьян Саве является победителем марафона в Валенсии — 2024. Тогда он показал результат 2:02:05.

Среди женщин победу одержала Тигист Ассефа. Она установила новый рекорд среди женщин. Бегунья показала результат 2:15.50,0, значительно улучшив рекорд Перес Джепчирчир (2:16.16,0).