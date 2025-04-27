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Кениец Себастьян Саве стал победителем Лондонского марафона — 2025

Кениец Себастьян Саве стал победителем Лондонского марафона — 2025
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Кенийский бегун Себастьян Саве стал победителем Лондонского марафона — 2025. Дистанцию 43,2 км он преодолел за 2:02.27.

Вторым стал Джейкоб Киплимо из Уганды с результатом 2:03.37. Тройку сильнейших замкнул представитель Нидерландов Абди Нагейе (2:04.20).

Лондонский марафон — 2025. 42,2 км, мужчины. Результаты:

  1. Себастьян Саве (Кения) – 2:02.27.
  2. Джейкоб Киплимо (Уганда) – 2:03.37.
  3. Абди Нагейе (Нидерланды) – 2:04.20.

Себастьян Саве является победителем марафона в Валенсии — 2024. Тогда он показал результат 2:02:05.

Среди женщин победу одержала Тигист Ассефа. Она установила новый рекорд среди женщин. Бегунья показала результат 2:15.50,0, значительно улучшив рекорд Перес Джепчирчир (2:16.16,0).

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