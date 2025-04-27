Российские дзюдоисты завоевали бронзу в командном турнире на чемпионате Европы

Российские дзюдоисты завоевали бронзовые медали в командном смешанном турнире в рамках чемпионата Европы в Подгорице (Черногория).

В поединке за третье место российские дзюдоисты одолели представителей Турции со счётом 4:0. Карен Галстян (весовая категория до 73 кг) выиграл схватку у Билала Чилоглу. Тамара Лищенко (до 70 кг) оказалась сильнее Фидан Огель, Мансур Лорсанов (до 90 кг) победил Ведата Албайрака, а Мария Иванова (свыше 70 кг) одолела Хиляль Озтюрк.

Напомним, сборная России досрочно заняла первое место в медальном зачёте на чемпионате Европы — 2025 по дзюдо. Спортсмены завоевали три золотых, три серебряных и одну бронзовую медаль.