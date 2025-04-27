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Россия и Беларусь договорились о проведении более 1000 спортивных мероприятий

Россия и Беларусь договорились о проведении более 1000 спортивных мероприятий
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Более 1000 совместных спортивных мероприятий разного уровня запланировали Россия и Беларусь в 2025 году. Об этом сообщил старший советник посольства Российской Федерации в Минске Алексей Маскалев на церемонии открытия международного турнира по карате «Кубок дружбы».

«Только в этом году в рамках утверждённого министерством спорта России и министерством спорта и туризма Беларуси плана состоится более 1000 совместных мероприятий разного уровня — от встреч национальных команд до региональных соревнований и тренировочных сборов.

Мы видим, что эти усилия приносят свои плоды. Результаты, которые наши атлеты показывают на внутренних состязаниях, красноречиво говорят: когда россиян и белорусов вновь допустят на все международные турниры в полноправном статусе – а этот момент, несомненно, наступит – наши спортсмены будут в отличной форме. Они будут не просто участвовать в состязаниях, но занимать призовые места, ставить рекорды и задавать планку, как это было всегда», – приводит слова Маскалева телеграм-канал посольства России в Беларуси.

Напомним, российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований с 2022 года. Для того чтобы принимать участие в международных соревнованиях, спортсменам необходимо получать нейтральные статусы.

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