Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гимнастка Ангелина Мельникова баллотируется в депутаты Воронежской городской думы

Гимнастка Ангелина Мельникова баллотируется в депутаты Воронежской городской думы
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка мира в многоборье российская гимнастка Ангелина Мельникова выдвинула кандидатуру в депутаты Воронежской городской думы.

Мельникова баллотируется на праймериз «Единой России». Это стало известно из регистрационных данных на официальном портале предварительного голосования политической партии.

Отмечается, что Мельникова выдвигается как беспартийный кандидат. Она баллотируется на пост депутата Воронежской городской думы от 23-го избирательного округа. В её должности указано, что она спортсмен-инструктор сборной России по спортивной гимнастике.

Материалы по теме
Тигист Ассефа установила новый мировой рекорд среди женщин, выиграв Лондонский марафон
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android