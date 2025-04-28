Гимнастка Ангелина Мельникова баллотируется в депутаты Воронежской городской думы

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка мира в многоборье российская гимнастка Ангелина Мельникова выдвинула кандидатуру в депутаты Воронежской городской думы.

Мельникова баллотируется на праймериз «Единой России». Это стало известно из регистрационных данных на официальном портале предварительного голосования политической партии.

Отмечается, что Мельникова выдвигается как беспартийный кандидат. Она баллотируется на пост депутата Воронежской городской думы от 23-го избирательного округа. В её должности указано, что она спортсмен-инструктор сборной России по спортивной гимнастике.