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Гимнастка Мельникова рассказала, планирует ли завершать спортивную карьеру

Гимнастка Мельникова рассказала, планирует ли завершать спортивную карьеру
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова рассказала, планирует ли она завершать спортивную карьеру, если станет депутатом Воронежской городской Думы.

«Я родилась и выросла в Воронеже, тут началась моя спортивная карьера, и именно Воронеж я всегда представляла на международных стартах. Я не завершаю спортивную карьеру, но хочу попробовать внести вклад в судьбу родного города не только как спортсмен, но и как гражданин», — написала Мельникова в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно, что Мельникова собирается выдвигаться на пост депутата городской Думы Воронежа от 23-го избирательного округа. На Олимпийских играх — 2020 в японском Токио Мельникова выиграла золотую медаль в командном многоборье, а также две бронзовые медали — в личном многоборье и в вольных упражнениях.

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