Гимнастка Мельникова рассказала, планирует ли завершать спортивную карьеру

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова рассказала, планирует ли она завершать спортивную карьеру, если станет депутатом Воронежской городской Думы.

«Я родилась и выросла в Воронеже, тут началась моя спортивная карьера, и именно Воронеж я всегда представляла на международных стартах. Я не завершаю спортивную карьеру, но хочу попробовать внести вклад в судьбу родного города не только как спортсмен, но и как гражданин», — написала Мельникова в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно, что Мельникова собирается выдвигаться на пост депутата городской Думы Воронежа от 23-го избирательного округа. На Олимпийских играх — 2020 в японском Токио Мельникова выиграла золотую медаль в командном многоборье, а также две бронзовые медали — в личном многоборье и в вольных упражнениях.