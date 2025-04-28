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Российские шахматисты завоевали пять медалей на первенстве Западной Азии

Российские шахматисты завоевали пять медалей на первенстве Западной Азии
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Российские шахматисты выиграли три золотых и две серебряных медали на первенстве Западной Азии по шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12, 14 лет, юношей и девушек до 16 и 18 лет.

Алиса Генриэтта Юнкер стала чемпионкой Западной Азии среди девочек до 12 лет. Она также выиграла соревнования по рапиду и блицу.

Максим Демченко завоевал золото в соревновании мальчиков до 14 лет. Полина Смирнова заняла второе место в турнире девочек до 14 лет. Екатерина Фефелова выиграла турнир девушек до 16 лет.

Вероника Шубенкова поделила 1-2 места в группе девушек до 18 лет, но отстала от иранки Ниуши Мохаммади по дополнительным показателям. На счету россиянки одна золотая и две серебряных медали.

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