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European Aquatics допустила российских спортсменов до юниорских соревнований

European Aquatics допустила российских спортсменов до юниорских соревнований
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European Aquatics допустила российских спортсменов к участию в соревнованиях среди юниоров в нейтральном статусе. Об этом стало известно из пресс-релиза Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Отмечается, что россиянам разрешено участие во всех водных видах спорта, кроме водного поло. Допускается заявка только на индивидуальные соревнования — групповые выступления в синхронном плавании, командные соревнования в прыжках в воду, а также эстафетное плавание и плавание на открытой воде будут исключены из программы для российских участников.

Чемпионат Европы среди юниоров по прыжкам в воду состоится с 23 по 29 июня. С 1 по 6 июля пройдут соревнования по плаванию.

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