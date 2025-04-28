Лондон может подать заявку на проведение Олимпиады-2040

Власти британского Лондона рассматривают возможность проведения Олимпийских игр 2040 года. Об этом сообщил мэр британской столицы Садик Хан.

«Я – человек, который любит спорт и видит его пользу. Думаю, что мы должны сделать отчёт, чтобы оценить экономическое влияние спорта. Всегда мечтал сделать Лондон спортивной столицей мира и закрепить эту позицию. Бокс, НФЛ, бейсбол МЛБ — мы ведём переговоры с НБА о проведении матчей в Лондоне. Я считаю это очень важным. И этот отчёт позволит нам количественно оценить экономическую выгоду, которую мы получаем.

Мне бы хотелось, чтобы Лондон стал первым городом, который примет Олимпийские игры в четвёртый раз», – приводит слова Хана Reuters.

Британский Лондон становился столицей Олимпийских игр в 1908, 1948 и 2012 годах. Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2028 году в американском Лос-Анджелесе.