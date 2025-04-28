В Мариуполе состоялся Гранд-Финал Школьной лиги ЦСКА по тэг-регби сезона-2024/2025

В Мариуполе подвели итоги Гранд-Финала Школьной лиги ЦСКА по тэг-регби сезона 2024/2025 годов, в котором приняли участие свыше 500 школьников из 40 команд, представляющих 20 школ города. Финальный этап третьего по счёту сезона Школьной лиги по тэг-регби приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и году Защитника Отечества!

Благодаря поддержке правительства Донецкой Народной Республики, администрации, управления образования и отдела физической культуры, спорта и туризма Мариуполя, регби-клуба ЦСКА и Федерации регби России с 2022 года в Мариуполе проводится системная работа по развитию регби и тэг-регби. Впервые масштабный Фестиваль по тэг-регби прошёл в городе в 2023 году, а в первом сезоне Школьной лиги ЦСКА по тэг-регби участвовали 16 команд из 10 школ города. Сейчас в проекте принимают участие уже 40 команд из 20 школ в двух возрастных категориях.

Более 500 участников осенью 2024 года проходили отборочные игры и боролись за право выступить весной 2025 года в Золотом и Серебряном кубке в рамках Гранд-Финала Школьной лиги ЦСКА по тэг-регби города Мариуполя. Накануне сильнейшие команды встретились на игровом поле, чтобы определить тех, кто представит Донецкую Народную Республику на всероссийских соревнованиях в городе Москве.

Фото: Пресс-служба РК «ЦСКА»

Перед началом соревнований разминку для юных регбистов провел мастер спорта международного класса, многократный чемпион России по регби, многократный чемпион Европы по регби, спортивный директор академии регби-клуба ЦСКА Пётр Ботнараш. Дети с удовольствием присоединились к предматчевой разминке, пообщались с известным регбистом и зарядились спортивной энергией перед играми.

Поприветствовать участников и наградить финалистов и победителей Школьной лиги ЦСКА по тэг-регби заслуженными медалями и памятными подарками приехали почётные гости: временно исполняющий полномочия Главы муниципального образования городского округа Мариуполя Донецкой Народной Республики Олег Моргун, полковник полиции, начальник Донецкого филиала Волгоградской академии МВД России Олег Берест, советник председателя правительства ДНР Вадим Попченко, председатель комитета Народного совета по физической культуре, спорту и туризму Владимир Чекун, депутат Народного совета ДНР Андрей Филатов, директор по развитию рекламной компании «Восток-Медиа» Сергей Садчиков, генеральный директор ООО «Союзспецавто» Денис Машков, генеральный директор РК ЦСКА Евгений Арсентьев, а также представители администрации, управления образования и отдела физической культуры, спорта и туризма города Мариуполя.

Фото: Пресс-служба РК «ЦСКА»

Во время своего выступления временно исполняющий полномочия Главы муниципального образования городского округа Мариуполя Олег Моргун отметил, что этот молодой, но очень перспективный вид спорта уже прочно вошёл в жизнь Мариуполя, а сам проект Школьная лига ЦСКА по тэг-регби набирает всё большую популярность среди детей города Мариуполя. Олег Моргун также подчеркнул, что в Год защитника Отечества и 80-летия Победы особое внимание в округе уделяется развитию спорта и популяризации здорового образа жизни среди всех возрастных групп населения. Здоровая нация является общей и важной задачей, добавил он.

«Казалось бы, только вчера мы начали нашу работу по развитию регби и тэг-регби в Донецкой Народной Республике с мастер-классов, с открытых уроков, фестивалей, а сейчас уже подводим итоги третьего сезона Школьной лиги ЦСКА по тэг-регби города Мариуполь. Мы видим горящие глаза детей, их интерес к тэг-регби и желание играть и побеждать, и мы этому очень рады. Выражаем благодарность за содействие и поддержку правительству Донецкой Народной Республики, администрации, управлению образования и отделу физической культуры, спорта и туризма Мариуполя, совместно с которыми мы провели большую, важную и нужную работу за эти три года. Хочется отдельно поблагодарить тренеров, учителей физической культуры, детей и родителей наших юных регбистов, которые поверили в наш проект. Впереди победителей Гранд-Финала ждут всероссийские соревнования, а уже осенью мы запустим четвертый сезон Школьной лиги ЦСКА по тэг-регби!» — отметил генеральный директор РК ЦСКА Евгений Арсентьев.

Фото: Пресс-служба РК «ЦСКА»

В рамках Гранд-Финала депутат Народного совета ДНР Андрей Филатов наградил Знаком отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени, почётными грамотами и благодарственными письмами от Главы ДНР Дениса Пушилина тех, кто внёс значительный вклад в становление и развитие Школьной лиги ЦСКА по тэг-регби в Мариуполе. Знаком отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени награждены сотрудники структурных подразделений администрации города Мариуполя: профильный заместитель Виктория Калачёва, начальник городского управления образования Елена Узун и ее заместитель Виктория Власенкова, начальник отдела физической культуры, спорта и туризма Борис Кленин.

Фото: Пресс-служба РК «ЦСКА»

По итогам прошедших матчей победителями Золотого кубка Гранд-Финала Школьной лиги ЦСКА по тэг-регби в младшей и старшей возрастных категориях стали команды ГБОУ «СШ Невская» (директор школы Бондарева В.В., тренеры Мельник А.Н.; Салатен В.Е.), в Серебряном кубке в старшей возрастной категории победителем стала команда ГБОУ СШ №5 (директор школы Фомичёва И. В., тренер Беляков А. П.), в младшей категории – ГБОУ СШ №53 (директор школы Зинченко И.В., тренер Марчук О. Н.). Теперь победители Золотого кубка отправятся на всероссийские соревнования в Москву, где будут представлять Донецкую Народную Республику и город Мариуполь.

Напомним, четвёртый сезон Школьной лиги ЦСКА по тэг-регби стартует осенью 2025 года, ожидается, что в нём примут участие около 50 команд из 25 школ Мариуполя.