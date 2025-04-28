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«Обидной стала реакция внутри страны». Чикунова — об отказе от Олимпиады в Париже

«Обидной стала реакция внутри страны». Чикунова — об отказе от Олимпиады в Париже
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Рекордсменка мира 20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала, что ей было обидно за реакцию, которую она получила из-за решения отказаться от получения нейтрального статуса перед Олимпийскими играми 2024 года в Париже.

«Для меня не было никаких вариантов поехать. Тогда и условия были другие, и, даже если бы была возможность, далеко не факт, что комиссия МОК допустила бы. Скольким нашим спортсменам отказали. Процентам 80? А если бы попробовала, получила бы кучу проблем и расстроилась бы ещё сильнее. Есть же ещё вещи, которые за кулисами.

Я оставила эту историю в прошлом. Да, она обидная. Но не менее обидной стала реакция внутри страны. Общество разделилось, для многих мы в моменте стали вообще не спортсменами. Потому что «не боролись до конца». Мне кажется, это тоже неправильно. И выбор каждого нужно уважать. Возможно, кому-то со стороны виднее. Но это ситуация, в которой от тебя ничего не зависит», – сказала Чикунова.

Напомним, российские пловцы отказались от получения нейтрального статуса перед Олимпийскими играми в Париже.

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