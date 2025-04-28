Евгения Чикунова — о желании купить квартиру: живу в общежитии, меня всё устраивает

Рекордсменка мира 20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова призналась, что живёт в общежитии в Санкт‑Петербурге и мечтает купить собственную квартиру.

«У меня мечта: купить квартиру. Откладываю все деньги туда. Когда-нибудь, надеюсь, куплю. Для жизни было бы удобно в центре Санкт-Петербурга. Простите все, но Питер – самый красивый город России. Другое дело, что бассейн у нас на Хлопина, это на Площади Мужества. Поэтому сейчас для карьеры лучше было бы там. Вот в данный момент живу в общежитии рядом с бассейном, меня всё устраивает.

Пока так. Да и мне там нормально. Тем более предоставляли условия, чтобы жила одна. Иногда так устаю от общения, что хочется помолчать, побыть в своих мыслях. И федерация, кстати, часто идёт навстречу. Если на сборах нечётное количество девочек или есть варианты, меня селят одну. Но в общежитии в какой-то момент стало совсем невесело, и теперь мы в комнате с Владой Егги», – сказала Чикунова.