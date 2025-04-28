«Как будто я не обыграла Ефимову, а руку ей не пожала». Чикунова — о травле в интернете

Рекордсменка мира 20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала о травле, с которой столкнулась после того, как в 14 лет выиграла чемпионат России, опередив Юлию Ефимову.

«Отчётливо помню эти ощущения. Я очень эмоциональный человек, физически не умею сдерживать слёзы. Как только накатывает, меня не остановить… Тогда, в 2019-м, всё же не ограничилось комментариями. Мне в разных соцсетях в личку это писали. А потом, когда объявили состав на чемпионат мира и меня там не оказалось — продолжили. Типа, слава богу, что тебя там не будет. И тогда меня просто прибила эта ситуация.

А мне было 14 – такой возраст, когда ты не можешь слепо довериться родителям. Вот они говорят: не читай, не обращай внимания, эти люди даже не знают тебя, они написали и забыли. И сейчас я это понимаю, а тогда меня охватывал ужас. Я хотела всем рассказать, что после каждой медали сдавала допинг-контроль, делала это и после обычных заплывов, и в воскресенье рано утром ко мне домой приходили…

Почему мне не верили? Представляешь, я выигрываю чемпионат России. Это то, к чему шла, о чём думала. Но после этого получаю не всеобщие поздравления, а травлю. Как будто я не обыграла Юлю, а руку ей не пожала. Просто не ожидала такого. Не была готова. И ещё тяжело было принять, что общественное мнение может так давить на меня», — сказала Чикунова.