Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов отказался выступать в нейтральном статусе

Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов отказался выступать в нейтральном статусе
Комментарии

Олимпийский чемпион Токио-2020 по тхэквондо Максим Храмцов заявил, что не будет выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Это абсурд, и я считаю, это несправедливо. На сегодняшний день моя позиция — я отказываюсь выступать на международной арене под нейтральным флагом», – приводит слова Храмцова «РИА Новости».

Храмцов завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио-2020 в весовой категории до 80 кг. У него была именная лицензия на участие в Олимпиаде-2024 в Париже, однако Международный олимпийский комитет отказал ему в участии в Играх. С февраля 2025 года Храмцов взял паузу в профессиональной спортивной карьере.

Материалы по теме
Рекорд, которого не было. Почему норвежского бегуна оставили без мирового достижения?
Рекорд, которого не было. Почему норвежского бегуна оставили без мирового достижения?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android