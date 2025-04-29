Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов отказался выступать в нейтральном статусе

Олимпийский чемпион Токио-2020 по тхэквондо Максим Храмцов заявил, что не будет выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Это абсурд, и я считаю, это несправедливо. На сегодняшний день моя позиция — я отказываюсь выступать на международной арене под нейтральным флагом», – приводит слова Храмцова «РИА Новости».

Храмцов завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио-2020 в весовой категории до 80 кг. У него была именная лицензия на участие в Олимпиаде-2024 в Париже, однако Международный олимпийский комитет отказал ему в участии в Играх. С февраля 2025 года Храмцов взял паузу в профессиональной спортивной карьере.