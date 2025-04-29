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Участие российских гимнастов в Универсиаде-2025 остаётся под вопросом

Участие российских гимнастов в Универсиаде-2025 остаётся под вопросом
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В пресс-службе Федерации гимнастики России заявили, что участие российских гимнастов в Универсиаде-2025, которая пройдёт в Германии с 16 по 27 июля, по-прежнему не подтверждено.

«Учитывая, что многие сильнейшие российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, ещё не получили нейтральный статус, а часть из них получили отказ, наши спортсмены выступили с заявлением об отказе участвовать в ближайших международных соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). В этой связи участие спортивных сборных команд России по спортивной и художественной гимнастике в Универсиаде пока не представляется возможным», – приводит слова пресс-службы Федерации гимнастики России ТАСС.

Вопрос о предоставлении нейтрального статуса для российских спортсменов будет рассмотрен на заседании исполнительного комитета FIG, который пройдёт с 7 по 8 мая.

Напомним, ранее российские гимнасты отказались принимать участие в международных соревнованиях под эгидой FIG, несмотря на получение нейтральных статусов. Это решение было обусловлено необоснованными и предвзятыми отказами в получении нейтрального статуса для ряда ведущих гимнастов России.

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