Погачар стал победителем велогонки Льеж — Бастонь — Льеж
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Трёхкратный чемпион «Тур де Франс», победитель «Джиро д’Италия» словенский велогонщик Тадей Погачар в третий раз стал чемпионом престижной велогонки Льеж – Бастонь – Льеж. Погачар обошёл ближайших преследователей более чем на минуту. Вторым на финише стал итальянец Джулио Чикконе, замкнул тройку ирландец Бен Хили.
Велоспорт. Гонка Льеж – Бастонь – Льеж, мужчины, 252 км:
- 1. Тадей Погачар (Словения) – 6.09:00
- 2. Джулио Чикконе (Италия) +0.01:03
- 3. Бен Хили (Ирландия) +0.01:03
- 4. Симоне Веласко (Италия) +0.01:10
- 5. Тибо Нис (Бельгия) +0.01:10
Для Погачара эта победа стала 73-й на уровне Мирового тура. Он лидер по этому показателю среди гонщиков, завершивших карьеру после 2010 года или продолжающих выступать в гонках.
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