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Тадей Погачар повторил достижение 50-летней давности

Тадей Погачар повторил достижение 50-летней давности
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Трёхкратный чемпион «Тур де Франс», победитель «Джиро д’Италия» словенский велогонщик Тадей Погачар в третий раз стал чемпионом престижной велогонки Льеж – Бастонь – Льеж и повторил достижение
бельгийского велогонщика Эдди Меркса, выиграв в одном сезоне «Тур Фландрии» и гонку Льеж – Бастонь – Льеж.

Меркс становился победителем этих гонок в 1969 и 1975 годах. Кроме того, одержав победу в гонке Льеж – Бастонь – Льеж, Тадей Погачар повторил достижение ирландца Шона Келли 1984 года и того же Эдди Меркса (1969 и 1975), когда один велогонщик смог войти в тройку призёров на всех весенних классических гонках сезона.

Погачару 26 лет, в сезоне 2024 года он стал победителем «Джиро д’Италия», «Тур де Франс», а также выиграл чемпионат мира в групповой гонке и стал третьим в истории обладателем «Тройной короны велоспорта».

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