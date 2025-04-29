В США университет Пенсильвании обязали аннулировать рекорды пловчихи-трансгендера*

Управление по гражданским правам Министерства образования США постановило, что университет Пенсильвании нарушил гарантии против дискриминации по половому признаку, когда разрешил женщине-трансгендеру* Лии Томас участвовать в соревнованиях в своей женской команде по плаванию. Об этом сообщает Reuters.

Министерство образования дало университету 10 дней на аннулирование студенческих рекордов Томас. Отмечается, что в постановлении не называли Лию Томас по имени.

Учебному заведению также было приказано запретить спортсменам-трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях и направить письма с извинениями спортсменкам, чей опыт в спорте был «омрачён дискриминацией по половому признаку».

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