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В США университет Пенсильвании обязали аннулировать рекорды пловчихи-трансгендера*

В США университет Пенсильвании обязали аннулировать рекорды пловчихи-трансгендера*
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Управление по гражданским правам Министерства образования США постановило, что университет Пенсильвании нарушил гарантии против дискриминации по половому признаку, когда разрешил женщине-трансгендеру* Лии Томас участвовать в соревнованиях в своей женской команде по плаванию. Об этом сообщает Reuters.

Министерство образования дало университету 10 дней на аннулирование студенческих рекордов Томас. Отмечается, что в постановлении не называли Лию Томас по имени.

Учебному заведению также было приказано запретить спортсменам-трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях и направить письма с извинениями спортсменкам, чей опыт в спорте был «омрачён дискриминацией по половому признаку».

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.

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