«На интересное время попала моя карьера». Мельникова — о недопуске на Универсиаду — 2025

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова отреагировала на заявление Федерации гимнастики России о том, что участие россиян во Всемирной летней универсиаде в Германии в данный момент не представляется возможным.

«К сожалению, на Всемирную летнюю универсиаду, которая будет проходить в Германии в июле, мы тоже не едем. На интересное время попала моя карьера. Я выступала и с флагом, и без флага, и в допинговый скандал, и в ковид, и в спортивную изоляцию попала — интересно, что же дальше. Но, что бы ни происходило, одно могу сказать уверенно и совершенно точно: гимнастику я люблю сильно», — написала Мельникова в социальных сетях.

Вопрос о предоставлении нейтрального статуса для российских спортсменов будет рассмотрен на заседании исполнительного комитета FIG, который пройдёт с 7 по 8 мая.