Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«На интересное время попала моя карьера». Мельникова — о недопуске на Универсиаду — 2025

«На интересное время попала моя карьера». Мельникова — о недопуске на Универсиаду — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова отреагировала на заявление Федерации гимнастики России о том, что участие россиян во Всемирной летней универсиаде в Германии в данный момент не представляется возможным.

«К сожалению, на Всемирную летнюю универсиаду, которая будет проходить в Германии в июле, мы тоже не едем. На интересное время попала моя карьера. Я выступала и с флагом, и без флага, и в допинговый скандал, и в ковид, и в спортивную изоляцию попала — интересно, что же дальше. Но, что бы ни происходило, одно могу сказать уверенно и совершенно точно: гимнастику я люблю сильно», — написала Мельникова в социальных сетях.

Вопрос о предоставлении нейтрального статуса для российских спортсменов будет рассмотрен на заседании исполнительного комитета FIG, который пройдёт с 7 по 8 мая.

Материалы по теме
Участие российских гимнастов в Универсиаде-2025 остаётся под вопросом
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android