Источник: Исинбаева задолжала ФНС более 1 млн рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) России выставила счёт на 1,1 млн рублей двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой, сообщает телеграм-канал SHOT.

По сведениям источника, крупная сумма задолженности появилась на днях. При этом в 2024 году ФНС уже выставляла спортсменке штраф в размере 465 688 рублей.

Отметим, что 42-летняя Исинбаева живёт за границей, в январе этого года она прилетала в Россию на похороны своего тренера Евгения Трофимова. Она также является обладательницей трёх золотых медалей мировых первенств (2005, 2007, 2013).

Напомним, летом 2024 года Елена Исинбаева покинула комиссию атлетов МОК по истечении срока полномочий. В комиссию Исинбаева входила с августа 2016 года.