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Министр спорта РФ Дегтярёв: Россия и США проведут матчевую встречу по борьбе

Министр спорта РФ Дегтярёв: Россия и США проведут матчевую встречу по борьбе
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил о возможности в ближайшее время провести матчевую встречу по борьбе между Россией и США.

«У нас достигнута договорённость со Всемирной федерацией борьбы и с Американской федерацией по борьбе о проведении матчевой встречи Россия — США по борьбе. Ориентировочно это июль-август. Или Россия и США, или какая-то третья страна. Эти детали мы будем уже утрясать в рабочем порядке. Но матчевая встреча Россия — США по борьбе очень вероятна. Предварительные договорённости достигнуты. По другим видам спорта также ведём работу», — сказал Дегтярёв телеграм-каналу SHOT.

Напомним, подавляющее большинство российских спортсменов не принимают участия в международных соревнованиях с 2022 года из-за отстранения.

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