Экс-клуб Вяхиревой отстранён от участия в еврокубках на 2 года за снятие с Лиги чемпионов

Европейская гандбольная федерация (ЕГФ) оштрафовала на € 25 тыс. и отстранила на два года от участия во всех еврокубках норвежский «Вайперс Кристиансанд», снявшийся с розыгрыша Лиги чемпионов по причине банкротства. Об этом сообщает пресс-слжба ЕГФ.

Напомним, клуб объявил о банкротстве в октябре 2024 года. Команде поначалу не удалось собрать необходимую сумму для погашения задолженностей, в результате чего она едва не прекратила существование, однако чуть позже «Вайперс» сумел найти источники финансирования. Позднее стало известно, что финансирование клуба продолжится усилиями некой группы, в которую вошёл бывший член правления команды Мортен Йоргенсен.

Отметим, что с 2022 по 204 год цвета «Вайперс Кристиансанд» защищала российская гандболистка Анна Вяхирева.