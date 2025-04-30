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Дональд Трамп принял в Белом доме чемпионов НФЛ «Филадельфию Иглз»

Дональд Трамп принял в Белом доме чемпионов НФЛ «Филадельфию Иглз»
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Игроки и тренерский штаб чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) сезона-2024/2025 «Филадельфии Иглз» посетили Белый дом, где их чествовал президент США Дональд Трамп.

При этом, как сообщает BBC со ссылкой на представителя в Белом доме, принять участие в мероприятии смогли не все игроки «орлов» из-за высокой загруженности. В частности, приём пропустил квотербек Джейлен Хёртс, ставший MVP прошедшего Супербоула. Однако президент США всё равно отметил его, назвав «потрясающим парнем и потрясающим игроком».

Фото: Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Напомним, в матче за Супербоул-2025 8 февраля «Филадельфия» обыграла «Канзас-Сити Чифс» со счётом 40-22 в Новом Орлеане.

Отметим, что в 2018 году, после первой победы в Супербоуле, визит «Филадельфии» в Белый дом был отменён, поскольку большинство игроков решили не приезжать.

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