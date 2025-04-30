Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Михаил Мамиашвили сообщил, где и когда может пройти матчевая встреча борцов России и США

Михаил Мамиашвили сообщил, где и когда может пройти матчевая встреча борцов России и США
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал о проведении матчевой встречи по вольной борьбе между сборными России и США.

«Рабочий слоган такой: «Борьба за мир». Если эта встреча состоится, это будет очень символично. Мы склоняемся в пользу Узбекистана, на это есть причины, никакого закулисья, чисто технические преимущества. Но Казахстан, Азербайджан — борьба в них национальный вид спорта, это колоссальные традиции, дружеские отношения. Никаких условностей между нами. И они готовы также принять.

Конец июля устраивает всех при учёте внутреннего отбора. Матчевые встречи всегда были блестящими мероприятиями в боксе, в борьбе. Такие командные встречи всегда вызывали ажиотаж — начиная ещё со времен Советского Союза. Слабых составов там не будет. И предполагается серьёзный призовой фонд», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил о возможности в ближайшее время провести матчевую встречу по борьбе между Россией и США.

Материалы по теме
Министр спорта РФ Дегтярёв: Россия и США проведут матчевую встречу по борьбе
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android